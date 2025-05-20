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В Венгрии одобрили законопроект о выходе из Международного уголовного суда
Депутаты парламента Венгрии окончательно одобрили законопроект о выходе страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что во время голосования более двух третей депутатов высказались в поддержку законопроекта.
Перед финальным голосованием в парламенте в конце апреля прошли интенсивные дебаты. Тогда все депутаты от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и их партнеры - христианские демократы - выступили за законопроект, в то время как представители оппозиционных либерально-демократических партий были против.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, представляя законопроект, отметил, что за последние годы МУС стал слишком политизированным и используется различными государствами для достижения своих целей в международных конфликтах. "Венгрия считает, что политике и геополитике не место в международных юридических организациях", - сказал он.