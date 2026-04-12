В Венгрии проходят на парламентские выборы
Автор:Редакция news.by
В Венгрии 12 апреля проходят парламентские выборы. Борьба идет за 199 депутатских мест. Правящей коалиции в составе партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшего партнера - Христианско-демократической народной партии - противостоит оппозиционная партия "Тиса".
ФИДЕС возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, "Тису" - бывший правительственный чиновник, евродепутат Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой Брюсселя.
Разногласия между правительством и оппозицией крайне велики, в том числе по таким вопросам, как конфликт в Украине, отношения с Евросоюзом, сотрудничество с Россией. И ФИДЕС, и "Тиса" заявляют, что на карту поставлено очень многое.