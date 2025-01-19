В Вильнюсе повысят плату за проезд в общественном транспорте почти в 2 раза

В столице Литвы планируют значительно увеличить плату за проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает БЕЛТА , ссылаясь на литовские СМИ.

Стоимость разовых билетов вырастет почти вдвое: цена 30-минутной поездки с 65 центов увеличится до 1,25 евро, 60-минутной - с 90 центов до 1,75 евро. Стоимость месячного абонемент увеличится на 16 евро и составит 45 евро.

В JUDU, транспортной компании, отвечающей за маршруты общественного транспорта, заявили, что повышение цен связано с изменениями, которые происходят с 2017 года в системе общественного транспорта столицы, обновлением парка автобусов и троллейбусов. "Вильнюс активно обновляет парк общественного транспорта, а соответственно и всю систему. Проще говоря, администрация предлагает заткнуть дыры в бюджете", - сказала руководитель JUDU Лорета Левулите-Сташкявичене.