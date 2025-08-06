В Японии во время акции памяти не уточнили, кто подверг бомбардировке Хиросиму и Нагасаки

6 августа мир вспоминает об одной из величайших трагедий современности. 80 лет назад США применили атомные бомбы против Хиросимы и Нагасаки.

Удары глубоко аморальные и абсолютно ненужные, приведшие по тем или иным причинам к гибели сотен тысяч людей. Однако что на международной арене, что в самой Японии предпочитают не вспоминать, кто отдал приказ.

Премьер-министр Японии, Генеральный секретарь ООН, мэр Хиросимы во время акции памяти, к которой присоединились и белорусские дипломаты, увы, не уточнили, что за всем этим стоял Вашингтон. В МИД Беларуси обратили внимание, что память, даже горькая, должна быть честной.