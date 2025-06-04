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В Южной Корее прекратили на время трансляцию по громкоговорителям на границе с КНДР
Военные Республики Корея поставили на паузу работу громкоговорителей на границе с КНДР. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на агентство "Ренхап".
"11 июня военные Республики Корея приостановили трансляцию по громкоговорителю вдоль границы с КНДР на фоне перспектив того, что новое правительство попытается наладить напряженные отношения с Пхеньяном", - отмечает агентство.
В начале июня в Республике Корея прошли досрочные выборы президента, объявленные после импичмента бывшего лидера Юн Сок Ёля за попытку госпереворота. Победу на них одержал кандидат от Демократической партии Ли Чжэ Мён. Во время церемонии инаугурации он пообещал своим избирателям заняться улучшением отношений с КНДР.
Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Республики Корея
Он набрал 49,4 % голосов избирателей по итогам обработки 100 % бюллетеней
Республика Корея использовала громкоговорители для психологического воздействия на армию и жителей КНДР с 1963 года. Трансляцию остановили в 2004 году, после чего возобновляли несколько раз. В последний раз громкоговорители были включены в июне 2024 года в ответ на запуск воздушных шаров с мусором из КНДР и непрерывно работали до настоящего момента.