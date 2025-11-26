3.70 BYN
В западных СМИ началась кампания по противодействию мирному плану Трампа по Украине
Вашингтон продолжает активную работу над достижением мира в Украине. Дональд Трамп поручил Уиткоффу лететь в Москву для переговоров с Путиным, которые могут пройти уже на следующей неделе.
Пока спецпосланник президента США будет находиться в России, с Киевом будет контактировать министр Сухопутных войск Дрисколл.
Американский лидер подчеркнул, что переговоры продвигаются в позитивном ключе, а первоначальная версия мирного плана США из 28 пунктов была доработана с учетом предложений России и Украины и сократилась до 22 позиций. В документе остается лишь несколько пунктов, с которыми стороны не согласны.
Также хозяин Белого дома настоятельно рекомендовал Киеву согласиться на сделку, в том числе и в вопросе территориальных уступок.
Дональд Трамп, президент США:
"Посмотрите, как обстоят дела. Ситуация на карте движется только в одном направлении. В конечном счете в ближайшие пару месяцев Россия все равно может получить эти земли. Итак, вы хотите сражаться и потерять еще 50-60 тыс. человек или вы хотите что-то предпринять сейчас? Да, в некоторых случаях ситуация меняется в другую сторону, поэтому они ведут переговоры. Они пытаются добиться своего, чтобы была граница, но она не может проходить через шоссе или через центр города".
Но пока одни добиваются мира, другие делают все, чтобы конфликт продолжался. Глобальная партия войны начала натуральную кампанию по дискредитации мирного плана США. Bloomberg опубликовал якобы прослушку Уиткоффа, Дмитриева и Ушакова, где спецпредставитель Трампа дает советы Москве.
Западные пропагандисты уверяют - план Трампа на самом деле сочинили в России, а Уиткофф подсказал советнику президента России Ушакову, как правильно подать его американской стороне. Впрочем, ни источника, ни доказательства реальности "слитых" разговоров, разумеется, не приведено.
А вот NBC News пытается заверить американского зрителя в том, что Вашингтон натурально "сливает" Киев. По данным телеканала, во время встречи с украинскими официальными лицами в Киеве посланник Трампа Дрисколл прямо заявил - Украина потерпит неминуемое поражение на поле боя, потому ей нужно срочно согласиться на урегулирование.