Валентинка от США: Белый дом призвал Гренландию определиться с отношениями

Гренландия получила от США валентинку с предложением определиться. Такое сообщение 14 февраля опубликовал Белый дом в официальном аккаунте в социальных сетях.

По мнению военных экспертов, одна из основных целей США - использовать Гренландию для создания противоракетной обороны "Золотой купол". Оружие будущего, американская мечта или реальность?

Год назад президент США Дональд Трамп подписал указ о создании системы противоракетной обороны "Золотой купол", не имеющей аналогов в мире. Информация о проекте находится под грифом "секретно", но все же некоторые данные о его создании есть в открытом доступе. Известно, что разработку планируют разместить в космосе, установив перехватчики с лазерами для уничтожения ядерного оружия. Располагаться она будет на разных материках, создавая подобие защитного купола над США.



С одной стороны звучит как сценарий очередного американского блокбастера, с другой - вполне возможный вариант с учетом современных технологий. Создание подобной системы обойдется Белому дому в приличную сумму - больше триллиона долларов. В эти цифры заложена лишь стоимость вооружений и оборонительных систем, не включая операционные расходы, исследования и оплату труда персонала. Но ради воплощения американской мечты США готовы на все. От кого и от чего планируют обороняться США, давайте разберемся.

Идея проекта "Золотой купол" заключается в мониторинге воздушного и околоземного космического пространства. Цель - своевременное выявление пусков и обеспечение перехвата различных типов наступательного вооружения не только в западном полушарии, но и в северных акваториях и арктической зоне. Как утверждают эксперты, на самом деле речь идет не о защите от ядерного оружия, а прежде всего о формировании потенциала противодействия российскому гиперзвуковому оружию.

США, как и Израиль, уповают на защиту от воздушных ударов на некие "купола" - комплексные системы противовоздушных, противоракетных, противодроновых и каких-то там еще противосистем поражения. Как известно, на свой хваленый "купол" Израиль потратил много средств. Результат, безусловно, есть, но спорный. Что-то они сбили, что-то нет.

В целом смысл таков - защитить свою территорию до прихода помощи. Израиль именно такую модель своего "железного купола" и создал: продержаться до того момента, пока на помощь придут союзники - США и прочие европейцы. Так и произошло. В момент массированной атаки помощь "друзей" оказалась очень своевременной, если не решающей. Без поддержки хваленый "купол" наверняка бы треснул.

Вот только Израиль - микроскопическое государство, воздушное пространство которого легко перекрыть несколькими дивизионами, даже батареями Patriot и другими, более дешевыми системами ПРО и ПВО. Поэтому трудно представить, как построить подобный "купол" над США или, например, Россией – гигантские пространства, на нескольких широтах, часовых поясах и разительно отличающихся климатических условиях.

Теперь о Гренландии. Почему США так нужен остров? По их мнению, это идеальное место для развертывания основных компонентов противоракетной системы. Пентагон планирует размещение на датской территории дополнительных наземных станций слежения и радарных систем. Также командование военно-морских сил планирует создание военно-морской базы для сопровождения действующего в арктической зоне атомного подводного флота. Кроме того, здесь планируется размещение надводных кораблей, включая разведывательные и ледокольные суда.

На сегодняшний день "Золотой купол" - это не работающая модель, это лишь яркие заявления американских политиков. Но до сих пор нет ни четкой технической архитектуры, ни плана реализации. Генерал космических сил США Майкл Гетлейн, руководитель программы, признал, что прогресс идет очень медленно. Эксперты отрасли утверждают, что главная проблема "Золотого купола" - не оружие, а данные. США потребуется перепроектировать свои сети передачи информации и использовать моделирование, чтобы система заработала. Более того, ведутся споры о том, следует ли включать вспомогательные системы, насколько широк доступ искусственного интеллекта к конфиденциальной информации.