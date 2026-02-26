Вашингтон столкнулся с отрицательным миграционным сальдо

США - больше не страна мечты. Впервые со времен Великой депрессии в 2025 году миграционное сальдо США оказалось отрицательным: из государства уехали на 150 тысяч человек больше, чем въехали.

По оценке The Wall Street Journal, этот переломный тренд станет еще заметнее в 26-м году и превратится в устойчивый отток людей из страны.

Отрицательный показатель американская администрация объясняет борьбой с нелегальной миграцией, однако на деле, как отмечает издание, страну активно покидают сами американские граждане, предпочитая Соединенным Штатам более безопасные и доступные с финансовой точки зрения государства.