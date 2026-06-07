Парламентские выборы в Армении проходят на фоне задержаний представителей оппозиции и прямого вмешательства иностранных спонсоров. В офис блока "Сильная Армения" в Гюмри ворвались люди в масках. Все, кто там находился, задержаны.

Лидер движения Самвел Карапетян заявил о задержании в общей сложности более сотни своих сторонников. Пока антикоррупционные ведомства объявляют один за другим оппозиционных кандидатов в розыск, независимые наблюдатели фиксируют массовые вбросы бюллетеней. Только в первой половине дня в МВД страны поступило более 50 сообщений о нарушениях. На этом фоне шведские власти заявили о выделении около 1,5 млн долларов на так называемое обеспечение честности избирательного процесса и "демократию" в Армении и Молдове, в то время как французские спецслужбы, по данным европейской прессы, помогают Еревану зачищать инфополе от критики в адрес действующего премьер-министра Никола Пашиняна.