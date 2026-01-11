Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Великобритания начала разработку новой баллистической ракеты для Украины

Британия начала разрабатывать новую баллистическую ракету глубокого поражения для Украины дальностью 500 км.

Средство предназначено "для работы на полях сражений с высокой степенью опасности и сильными электромагнитными помехами". Проект получил название "Найт-Фол", три команды получат контракты по 12 млн долларов на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных пусков в течение года.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаракетаВеликобритания