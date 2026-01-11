Великобритания начала разработку новой баллистической ракеты для Украины

Средство предназначено "для работы на полях сражений с высокой степенью опасности и сильными электромагнитными помехами". Проект получил название "Найт-Фол", три команды получат контракты по 12 млн долларов на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных пусков в течение года.