3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Великобритания начала разработку новой баллистической ракеты для Украины
Автор:Редакция news.by
Британия начала разрабатывать новую баллистическую ракету глубокого поражения для Украины дальностью 500 км.
Средство предназначено "для работы на полях сражений с высокой степенью опасности и сильными электромагнитными помехами". Проект получил название "Найт-Фол", три команды получат контракты по 12 млн долларов на проектирование, разработку и поставку первых трех ракет для испытательных пусков в течение года.