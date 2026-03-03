Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в Мешхеде - его родном городе. Об этом сообщает агентство Fars. Сама церемония прощания планируется в Тегеране, детали будут объявлены после утверждения.

При этом уточняется, что Хаменеи не оставил рекомендаций по выбору преемника. Этот вопрос должен решить Совет экспертов, предположительно, выборы могут пройти 6 марта.