Вильнюс готов направить в Украину до 150 военных
Автор:Редакция news.by
Вильнюс снова решил напомнить о себе на международной арене.
Советник президента Аста Скайсгирите разразилась громким комментарием: страна готова направить в Украину около 150 военных. Уточнив, что такую "армию" с техникой и оружием Литва могла бы выслать в случае "достижения договоренности о мире".
Вильнюс вновь громко говорит о "конкретных средствах", но на деле демонстрирует лишь желание быть замеченным в большой политике.