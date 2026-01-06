Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вильнюс готов направить в Украину до 150 военных

Вильнюс снова решил напомнить о себе на международной арене.

Советник президента Аста Скайсгирите разразилась громким комментарием: страна готова направить в Украину около 150 военных. Уточнив, что такую "армию" с техникой и оружием Литва могла бы выслать в случае "достижения договоренности о мире".

Вильнюс вновь громко говорит о "конкретных средствах", но на деле демонстрирует лишь желание быть замеченным в большой политике.

