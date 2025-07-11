Власти Финляндии уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Соответствующее решение Хельсинки приняли в июне, в силу оно вступает с января 2026 года.

В последние месяцы из конвенции вышли Литва, Латвия, Эстония и Польша. Прибалты передали уведомления в ООН, Варшава сделает это в ближайшее время.