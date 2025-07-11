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Власти Финляндии уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции
Автор:Редакция news.by
Власти Финляндии уведомили ООН о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Соответствующее решение Хельсинки приняли в июне, в силу оно вступает с января 2026 года.
В последние месяцы из конвенции вышли Литва, Латвия, Эстония и Польша. Прибалты передали уведомления в ООН, Варшава сделает это в ближайшее время.
Все 5 стран являются членами НАТО, согласно принятой на Западе русофобской концепции, выставляют Россию главной угрозой альянса. Своими шагами они открывают себе путь к тому, чтобы отгородиться от России и Беларуси не только заборами, но и заминированными линиями.