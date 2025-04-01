Власти Китая выдали первые разрешения на эксплуатацию автономных летающих такси

Компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines получили разрешения от Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Летающие такси, представляющие собой беспилотные пассажирские дроны, скоро начнут использоваться для городских экскурсионных туров и других пассажирских услуг.

EHang планирует применять свою модель EH216-S для воздушных такси, туризма, трансферов до аэропортов и перевозок между островами. Это стало возможным после получения сертификатов оператора, что знаменует важный шаг в развитии низковысотной экономики Китая, которая, по прогнозам, к 2025 году достигнет 1,5 трлн юаней.