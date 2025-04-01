3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Власти Китая выдали первые разрешения на эксплуатацию автономных летающих такси
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byРазрешения на эксплуатацию автономных летающих такси получили две китайские компании
Власти Китая выдали первые разрешения на эксплуатацию автономных летающих таксиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d4e04150-380d-46ae-81be-4b60d3869904/conversions/0f7bfe66-01b6-43c0-94fa-4fe18e8609f3-xl-___webp_1920.webp 1920w
Китай одобрил запуск первых автономных летающих такси для коммерческого использования, сообщает The Economic Times.
Компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines получили разрешения от Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Летающие такси, представляющие собой беспилотные пассажирские дроны, скоро начнут использоваться для городских экскурсионных туров и других пассажирских услуг.
EHang планирует применять свою модель EH216-S для воздушных такси, туризма, трансферов до аэропортов и перевозок между островами. Это стало возможным после получения сертификатов оператора, что знаменует важный шаг в развитии низковысотной экономики Китая, которая, по прогнозам, к 2025 году достигнет 1,5 трлн юаней.
Фото: © Reuters