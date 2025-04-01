Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти Китая выдали первые разрешения на эксплуатацию автономных летающих такси

Власти Китая выдали первые разрешения на эксплуатацию автономных летающих такси

Китай одобрил запуск первых автономных летающих такси для коммерческого использования, сообщает The Economic Times.

Компании EHang Holdings и Hefei Hey Airlines получили разрешения от Управления гражданской авиации Китая (CAAC). Летающие такси, представляющие собой беспилотные пассажирские дроны, скоро начнут использоваться для городских экскурсионных туров и других пассажирских услуг.

EHang планирует применять свою модель EH216-S для воздушных такси, туризма, трансферов до аэропортов и перевозок между островами. Это стало возможным после получения сертификатов оператора, что знаменует важный шаг в развитии низковысотной экономики Китая, которая, по прогнозам, к 2025 году достигнет 1,5 трлн юаней.

Фото: © Reuters

летающие таксиКитай