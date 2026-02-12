Власти Кубы ввели ограничение на покупку топлива - 20 литров на человека

На Кубе сохраняются ограничения на заправку воздушных судов. На фоне тотальной нехватки бензина и дизеля власти ввели ограничение на покупку топлива - 20 литров на человека. Купить бензин можно только после регистрации в приложении и получения номера в очереди.

В результате очереди на заправках сократились, раньше они достигали 36 часов. Автомобилей и общественного транспорта стало меньше, часть маршрутов отменили. В городах ввели график отключения электричества.

Россия находится в контакте с Кубой и обсуждает варианты помощи, но публично их озвучивать пока нельзя. Так пресс-секретарь Путина Песков ответил на вопрос, будет ли российский Президент одобрять новые поставки нефти Кубе. Возможность направления гуманитарной помощи на Кубу рассматривают и власти Чили. Сейчас в Сантьяго проводят оценку имеющихся в наличии ресурсов, которые можно было бы направить на поддержку Кубы.