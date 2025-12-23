3.68 BYN
Во Франции приняли спецзакон во избежание шатдауна
После месяцев политического хаоса французы вступают в 2026 год без согласованного госбюджета.
Накануне Парламент Пятой республики принял закон о временном регулировании в отсутствие закона о госбюджете, таким образом избежав шатдауна. Это решение позволяет правительству с 1 января продолжать взимать налоги. Однако в условиях отсутствия полноценного бюджета государство не сможет запускать новые инвестиционные проекты, а финансирование ряда госпрограмм, в том числе социальных, будет временно заморожено.
В Министерстве экономики предупреждают, что длительное существование в таком режиме грозит убытками в миллиарды евро. Более того, эта ситуация может стать поводом для объявления нового вотума недоверия премьер-министру, что будет означать погружение страны в очередной политический кризис.