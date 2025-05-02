Во Львове на Холме Славы эксгумируют захоронения советских солдат, погибших при освобождении города

Во Львове на Холме Славы приступили к эксгумации захоронений советских солдат, погибших при освобождении города. Как сообщают СМИ, речь о 220 одиночных и 4 братских могилах.

Останки, согласно решению горсовета, перезахоронят на Голосковском кладбище. Обещали соблюдать христианские традиции.

Очевидцы же описывали происходящее так: эксгумацию проводили экскаваторами, кости собирали в мешки и отправляли на склад, где уже хранятся такие же жертвы прежней "декоммунизации".