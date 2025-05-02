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Во Львове на Холме Славы эксгумируют захоронения советских солдат, погибших при освобождении города
Во Львове на Холме Славы приступили к эксгумации захоронений советских солдат, погибших при освобождении города. Как сообщают СМИ, речь о 220 одиночных и 4 братских могилах.
Останки, согласно решению горсовета, перезахоронят на Голосковском кладбище. Обещали соблюдать христианские традиции.
Очевидцы же описывали происходящее так: эксгумацию проводили экскаваторами, кости собирали в мешки и отправляли на склад, где уже хранятся такие же жертвы прежней "декоммунизации".
Демонтаж мемориального комплекса "Холм Славы" - это акт глумления над предками, цинизм и жестокость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.