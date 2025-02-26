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Во Владивостоке со льдины спасли пятнистого тюленя, покусанного собаками
Покусанного собаками пятнистого тюленя (ларгу) спасли со льдины в акватории Владивостока специалисты реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье. Об этом в своем Telegram-канале написала руководитель центра Лора Белоиван, сообщает РИА Новости.
"Вот такого сердитого пузыря сняли с льдины у берега на Эгершельде (Владивосток). Покусан собаками в области головы и хвоста, раны не сегодняшние, частично закрывшиеся, понадобятся обработки, но это ничего", - написала Белоиван, сопроводив свой пост видео со спасенным животным в карантинном вольере.
Она добавила, что уже на следующей неделе постояльца планируется перевести в уличный вольер, где он продолжит реабилитацию.
Ежегодно на морском побережье Приморья находят ослабевших и умирающих детенышей пятнистых тюленей-ларг, которые по разным причинам остаются без мам. Без вмешательства человека их ждет неминуемая гибель. С 2007 года в регионе работает центр реабилитации для морских млекопитающих "Тюлень", он находится в поселке Тавричанка. Его специалисты выхаживают найденных тюленят, поступающих из разных районов края. После реабилитации и выздоровления их выпускают в море. Ежегодно в течение сезона - с конца зимы - специалисты "Тюленя" спасают около 20 ларг.