Во Владивостоке со льдины спасли пятнистого тюленя, покусанного собаками

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Покусанного собаками пятнистого тюленя (ларгу) спасли со льдины в акватории Владивостока специалисты реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье. Об этом в своем Telegram-канале написала руководитель центра Лора Белоиван, сообщает РИА Новости.

"Вот такого сердитого пузыря сняли с льдины у берега на Эгершельде (Владивосток). Покусан собаками в области головы и хвоста, раны не сегодняшние, частично закрывшиеся, понадобятся обработки, но это ничего", - написала Белоиван, сопроводив свой пост видео со спасенным животным в карантинном вольере.

Она добавила, что уже на следующей неделе постояльца планируется перевести в уличный вольер, где он продолжит реабилитацию.