Военный эксперт Коновалов: Иран имеет явное преимущество в войне и не пойдет на переговоры с США

"Сейчас у Ирана выигрышная позиция, и, безусловно, Иран не пойдет на переговоры, поскольку нет в военной истории человечества прецедентов, когда выигрывающая сторона вдруг почему-то соглашается на переговоры. В данной ситуации, безусловно, Соединенные Штаты проигрывают. Нельзя утверждать, что они проигрывают в военном смысле, т. е. удары наносятся, они получают ответные удары, перехватывают их, но ситуация зашла в тупик для Соединенных Штатов. То, что они хотели добиться, им не удалось. Какая дальше перспектива - непонятно. А для Ирана все ясно. Значит, в этой ситуации кто выглядит победителем? Иран, потому что для него все понятно: он защищается, он отбился. Соответственно, если сейчас вести переговоры, то, понимаете, переговоры же ведутся с позиции победившего и с позиции проигравшего. Так кто в этих переговорах будет проигравшим? Трамп не признает, что он проиграл, поэтому и Иран не хочет вести переговоры".