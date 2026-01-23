Военный эксперт: Трамп желает работать с сильными лидерами

"Господин Трамп, который создал Совет мира, исходит из совершенно обычной логики. Это объединение стран создано для того, чтобы решить вопрос Газы. А подобные вопросы, если говорить честно, могут решать сильные мира сего, - считает эксперт. - И очевидно, что приглашение Беларуси в этот Совет подтверждает очень серьезный международный статус белорусского государства. И Российская Федерация тоже получила такое приглашение. Трамп хочет работать с теми, кто действительно может решать задачи".