Военный эксперт: Трамп желает работать с сильными лидерами
Автор:Редакция news.by
Участие Беларуси в Совете мира укрепляет ее международный авторитет. Своим мнением поделился российский военный эксперт, журналист Иван Коновалов.
"Господин Трамп, который создал Совет мира, исходит из совершенно обычной логики. Это объединение стран создано для того, чтобы решить вопрос Газы. А подобные вопросы, если говорить честно, могут решать сильные мира сего, - считает эксперт. - И очевидно, что приглашение Беларуси в этот Совет подтверждает очень серьезный международный статус белорусского государства. И Российская Федерация тоже получила такое приглашение. Трамп хочет работать с теми, кто действительно может решать задачи".