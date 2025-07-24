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Военный вертолет исчез с радаров в Казахстане
Вертолет сил воздушной обороны Казахстана EC-145 с тремя членами экипажа на борту пропал в Алма-Атинской области, ведутся поиски в пятницу 25 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны республики.
"Двадцать пятого июля 2025 года в Алма-Атинской области в ходе планового перелета пропал с радаров вертолет EC-145 Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан. По предварительным данным, на борту находились три члена экипажа. Ведутся поисково-спасательные мероприятия с привлечением сил и средств министерства обороны и министерства по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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