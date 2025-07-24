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В России потерпел крушение самолет Ан-24, на борту которого находилось 46 человек
Страшная авиакатастрофа произошла в Амурской области - потерпел крушение самолет Ан-24. Вопреки вере в чудо, выживших нет. В регионе объявлен трехдневный траур.
Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнование Президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.
На борту судна, следовавшего по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, находились более 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Обломки обнаружены в 15 км от конечной точки, на склоне горы.
Почему-то борт ушел на второй круг при посадке, а чуть позже с ним пропала связь. Первичный осмотр места падения с воздуха показал, что выживших не обнаружено. Фрагменты самолета разбросаны на площади около полукилометра, после падения произошло возгорание.
"К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, аэромобильная группировка МЧС России. В главном управлении открыт телефон горячей линии", - заявил начальник главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.
Не остались в стороне и местные жители. Узнав о беде, они отправились к месту падения, кто на авто, кто на квадроцикле, чтобы хоть как-то помочь в поисках возможных выживших. В чатах их призывали не ехать туда и не мешать работе специалистов.
Спасателям действительно и без них хватало проблем. Самолет упал в сложно проходимой местности - там нет дорог, путь расчищала тяжелая техника, поэтому специальные службы не могли оперативно добраться до места. И до тех пор, пока первая машина не прибыла к разбившемуся борту, еще теплилась надежда на чудо. Увы, оно не произошло - выживших нет.
В Сети появились тревожные кадры полета, по пути в Благовещенск одна из пассажирок сняла, как из-под всех панелей салона шел пар.
Причины авиакатастрофы выяснят специалисты. Из возможных факторов - человеческая ошибка, погода, возраст техники. Разбившийся самолет был в эксплуатации почти полвека и за это время сменил нескольких владельцев.
В 2018 году при рулении борт задел мачту освещения и повредил крыло. Несмотря на это, спустя три года ему продлили сертификат летной годности. Выяснилось и то, что у авиакомпании "Ангара", владевшей разбившимся Ан-24, были проблемы с техобслуживанием.
На сегодня было назначено совещание по вопросу принятия дополнительных мер по устранению нарушений, но поздно - трагедия уже произошла.