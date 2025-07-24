В России потерпел крушение самолет Ан-24, на борту которого находилось 46 человек

Страшная авиакатастрофа произошла в Амурской области - потерпел крушение самолет Ан-24. Вопреки вере в чудо, выживших нет. В регионе объявлен трехдневный траур.

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнование Президенту России Владимиру Путину, родным и близким погибших.

На борту судна, следовавшего по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, находились более 40 пассажиров и 6 членов экипажа. Обломки обнаружены в 15 км от конечной точки, на склоне горы.

Почему-то борт ушел на второй круг при посадке, а чуть позже с ним пропала связь. Первичный осмотр места падения с воздуха показал, что выживших не обнаружено. Фрагменты самолета разбросаны на площади около полукилометра, после падения произошло возгорание.

"К месту крушения следуют поисково-спасательные подразделения, аэромобильная группировка МЧС России. В главном управлении открыт телефон горячей линии", - заявил начальник главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

Игорь Смирнов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6bd7be-a919-4379-b85c-636590a6f71e/conversions/fe200dd7-fdd7-4377-ac41-2bf0f0280949-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6bd7be-a919-4379-b85c-636590a6f71e/conversions/fe200dd7-fdd7-4377-ac41-2bf0f0280949-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6bd7be-a919-4379-b85c-636590a6f71e/conversions/fe200dd7-fdd7-4377-ac41-2bf0f0280949-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b6bd7be-a919-4379-b85c-636590a6f71e/conversions/fe200dd7-fdd7-4377-ac41-2bf0f0280949-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не остались в стороне и местные жители. Узнав о беде, они отправились к месту падения, кто на авто, кто на квадроцикле, чтобы хоть как-то помочь в поисках возможных выживших. В чатах их призывали не ехать туда и не мешать работе специалистов.

Спасателям действительно и без них хватало проблем. Самолет упал в сложно проходимой местности - там нет дорог, путь расчищала тяжелая техника, поэтому специальные службы не могли оперативно добраться до места. И до тех пор, пока первая машина не прибыла к разбившемуся борту, еще теплилась надежда на чудо. Увы, оно не произошло - выживших нет.

В Сети появились тревожные кадры полета, по пути в Благовещенск одна из пассажирок сняла, как из-под всех панелей салона шел пар.

Причины авиакатастрофы выяснят специалисты. Из возможных факторов - человеческая ошибка, погода, возраст техники. Разбившийся самолет был в эксплуатации почти полвека и за это время сменил нескольких владельцев.

В 2018 году при рулении борт задел мачту освещения и повредил крыло. Несмотря на это, спустя три года ему продлили сертификат летной годности. Выяснилось и то, что у авиакомпании "Ангара", владевшей разбившимся Ан-24, были проблемы с техобслуживанием.