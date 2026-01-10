"Волков и Сыч": как обеспечивать устойчивость инвестиций в венесуэльскую нефтедобычу

Разговор Трампа с нефтяниками об инвестициях в Венесуэлу, меры обеспечения безопасности специалистов в эфире "Первого информационного" обсудили политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч".

Трамп провел встречу с руководством западных нефтяных фирм, посвященную Венесуэле. Речь шла об инвестициях в 100 млрд долларов в нефтедобычу в этой стране. Вложить готовы американские компании Chevron and ExxonMobil. 30 млн баррелей нефти США уже получили, пока это то, что находилось на складах в танкерах.

Была анонсирована Трампом и встреча с президентом Колумбии. В свете последних событий президент уже заявлял, иначе США пойдут имперским священным походом.

Западные эксперты считают, что в нефтяной сектор всегда выгодно инвестировать, но американские инвесторы понимают, что туда можно вкладывать свои деньги, если там появятся американские войска или ЧВК, которые будут стоять и обеспечивать устойчивость инвестиций.

Вдобавок весь процесс именно строительства займет от 2 до 10 лет.

Также очень много эксперты говорят о том, что нефть, которая добывается в Венесуэле, тягучая, тяжелая, ее нужно разбавлять.

Венесуэльское Эльдорадо - это дельта реки Ориноко и все горы, которые к ней привыкают. Там есть залежи нефти и золота. Там, кстати, золота на триллионы долларов, но его очень тяжело добывать, потому что все залегает глубоко и требует огромных вложений. К тому же добыча нанесет большой ущерб экологии, но Трамп, похоже, готов.

Один из американских экспертов сказал, что в Венесуэлу нужно отправлять не просто нефтяников, которые умеют включать установку, а высококвалифицированных специалистов, которые, естественно, не поедут туда без защиты. Нужно будет, чтобы стояло пару подразделений войск специального назначения "Дельта" и охраняли добычу нефти и людей.

В регионе, как отмечают западные эксперты, есть залежи редкоземельных элементов. Существует и определенный литиевый треугольник, который тоже интересен.