"Волков и Сыч": как обеспечивать устойчивость инвестиций в венесуэльскую нефтедобычу
Разговор Трампа с нефтяниками об инвестициях в Венесуэлу, меры обеспечения безопасности специалистов в эфире "Первого информационного" обсудили политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч в своем проекте "Волков и Сыч".
Трамп провел встречу с руководством западных нефтяных фирм, посвященную Венесуэле. Речь шла об инвестициях в 100 млрд долларов в нефтедобычу в этой стране. Вложить готовы американские компании Chevron and ExxonMobil. 30 млн баррелей нефти США уже получили, пока это то, что находилось на складах в танкерах.
Была анонсирована Трампом и встреча с президентом Колумбии. В свете последних событий президент уже заявлял, иначе США пойдут имперским священным походом.
Западные эксперты считают, что в нефтяной сектор всегда выгодно инвестировать, но американские инвесторы понимают, что туда можно вкладывать свои деньги, если там появятся американские войска или ЧВК, которые будут стоять и обеспечивать устойчивость инвестиций.
Вдобавок весь процесс именно строительства займет от 2 до 10 лет.
Также очень много эксперты говорят о том, что нефть, которая добывается в Венесуэле, тягучая, тяжелая, ее нужно разбавлять.
Венесуэльское Эльдорадо - это дельта реки Ориноко и все горы, которые к ней привыкают. Там есть залежи нефти и золота. Там, кстати, золота на триллионы долларов, но его очень тяжело добывать, потому что все залегает глубоко и требует огромных вложений. К тому же добыча нанесет большой ущерб экологии, но Трамп, похоже, готов.
Один из американских экспертов сказал, что в Венесуэлу нужно отправлять не просто нефтяников, которые умеют включать установку, а высококвалифицированных специалистов, которые, естественно, не поедут туда без защиты. Нужно будет, чтобы стояло пару подразделений войск специального назначения "Дельта" и охраняли добычу нефти и людей.
В регионе, как отмечают западные эксперты, есть залежи редкоземельных элементов. Существует и определенный литиевый треугольник, который тоже интересен.
Возможно, стоит посмотреть, у кого больше залежей полезных ископаемых сегодня в западном полушарии, и ожидать, что тот и будет следующим для экспорта "американских демократических ценностей".