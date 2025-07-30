Волны цунами приблизились к побережью Калифорнии

Волны цунами, вызванные землетрясением на Камчатке, дошли до побережья Калифорнии (США), информирует ТАСС со ссылкой на Национальную метеорологическую службу США.

"Цунами достигло побережья Калифорнии и, судя по показателям приливов на пляже Арина-Коув в штате Калифорния, прямо сейчас движется вдоль берега", - говорится в уведомлении, размещенном на странице лос-анджелесского отделения метеослужбы в X.

По информации Национального центра предупреждения о цунами США, высота волн составляет 48 см.

Ранее власти острова Оаху, на котором расположена столица американского штата Гавайи Гонолулу, призвали местных жителей эвакуироваться из прибрежных областей. Береговая охрана США предписала всем судам, находящимся на стоянке в штате Гавайи, покинуть порты из-за угрозы цунами после землетрясения на Камчатке.

В Японии были зафиксированы волны высотой 30-50 см. Данных о пострадавших или разрушениях нет. В посольстве России в Токио сообщили ТАСС, что сведений о пострадавших в результате цунами согражданах не поступало.