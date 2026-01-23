Вопрос контроля над территориями - ключевая тема переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут 23 января в Абу-Даби. Некоторые СМИ сообщили, что встреча уже началась. Но в Киеве отметили, что это неформальные обсуждения. Те, кто уже прибыл, общаются в режиме ожидания.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал называть имена тех, кто войдет в состав делегации на трехсторонних переговорах в ОАЭ, однако отметил, что это будут представители Министерства обороны.

По сообщениям СМИ, в украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Умеров, глава Офиса Зеленского Буданов и его заместитель, начальник украинского Генштаба, глава партии "Слуга народа" Арахамия и представитель ГУР.