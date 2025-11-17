Коррупционный скандал, потрясший Украину, выходит далеко за рамки внутренних проблем. По мнению аналитика Юрия Воскресенского, он обнажает истинную природу киевского режима, его взаимоотношения с Западом и может стать политическим концом Владимира Зеленского.

Масштабы коррупции в Украине вопиющи. Ситуация, при которой население сидит без света, а представители власти набивают карманы, казалось бы, должна была вызвать массовые протесты с требованием решить проблемы в энергетике, но вместо этого происходят лишь незначительные выступления, не способные изменить властные структуры.

Юрий Воскресенский объясняет это тем, что основная движущая сила прошлых майданов - молодые мужчины - сегодня либо на фронте, либо скрываются от мобилизации. Оставшееся население занято вопросом физического выживания.

Первым серьезным сигналом для Владимира Зеленского, как напоминает аналитик, стало расследование турецкой газеты Aydınlık в августе 2025 года. Оно показало, что люди из окружения президента ежемесячно с начала СВО, выводили по 50 млн долларов на счета в банк Саудовской Аравии.

Реакция официального Киева на скандал лишь усугубляет положение. Вместо того чтобы "залечь на дно", Зеленский продолжает требовать от Запада новые миллиарды.

"С одной стороны, на беспрецедентный коррупционный скандал они говорят: "Давайте еще больше денег", а с другой - устами Михаила Подоляка стрелки переводятся на Москву", - отметил Юрий Воскресенский.

Однако эти маневры, судя по всему, не работают. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что рейтинг Зеленского рухнул с 60 % до 20 %.

"Даже эти дутые цифры рухнули в три раза. Большинство народа Украины уже никогда не проголосует за этого коррупционера", - уверен аналитик.

Но если спецслужбы западных стран знали о коррупционных схемах, почему их правительства продолжали финансировать киевский режим? Ответ, по его мнению, кроется в том, что у Зеленского были "подельники" среди европейских руководителей.

Сейчас, когда скандал получил огласку в таких изданиях, как New York Times и Financial Times, уровень финансирования, вероятно, снизится. Эксперт расценивает утечку информации как инструмент давления на Зеленского.

"НАБУ и САП являются филиалами ФБР. Первая порция компромата была выпущена для того, чтобы Зеленский стал более сговорчивым и пошел на мирные переговоры с Россией. Это не значит, что США хотят мира. Они хотят удушения России более профессионально", - заявляет Юрий Воскресенский.

По его прогнозу, если Зеленский не проявит уступчивости, последует вторая, еще более разрушительная порция компромата. Аналитик проводит историческую параллель: Зеленский, в отличие от Черчилля, пожертвовавшего своими акциями ради национальных интересов, останется в истории как коррупционер, приведший страну к войне и развалу.