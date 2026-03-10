Восточный фланг НАТО нуждается в подземных нефтепроводах

Как сообщают СМИ, государства Восточной Европы считают существующую систему поставок топлива недостаточной. Сейчас трубопроводная сеть альянса протяженностью около 10 тыс. км охватывает 12 стран, однако фактически заканчивается на территории Германии и не распространяется дальше на восток. В частности, доступ к системе хотят получить Польша и Румыния.