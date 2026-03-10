3.73 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Восточный фланг НАТО нуждается в подземных нефтепроводах
Автор:Редакция news.by
Страны восточного фланга НАТО вновь выступили за расширение сети подземных трубопроводов времен холодной войны на случай военного конфликта.
Как сообщают СМИ, государства Восточной Европы считают существующую систему поставок топлива недостаточной. Сейчас трубопроводная сеть альянса протяженностью около 10 тыс. км охватывает 12 стран, однако фактически заканчивается на территории Германии и не распространяется дальше на восток. В частности, доступ к системе хотят получить Польша и Румыния.
По предварительным оценкам, полное расширение трубопроводной сети на восточный фланг может стоить около 21 млрд евро и занять до 25 лет.