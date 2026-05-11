"Вовремя предать - значит предвидеть": политолог Андрей Манойло о скандале Трампа и Мерца

В западных СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп "очень обиделся" на немецкого канцлера Фридриха Мерца после его заявления об "унижении" Штатов в конфликте с Ираном. Ответ Вашингтона не заставил себя ждать: часть американского контингента будет выведена из ФРГ, а обещанные ракеты средней и меньшей дальности (включая "Томагавки") Германия не получит. Сам Мерц, впрочем, пытается сгладить конфликт, заверяя, что отношения с США прекрасны. Политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия) Андрей Манойло в программе "Актуальное интервью" объяснил, как обстоят дела на самом деле и кто борется за лидерство в Евросоюзе.

По мнению Андрея Манойло, ситуация выглядит именно так, как ее описывают источники. Высказывание Мерца - не случайная оговорка, а тонкий политический расчет. Немецкий канцлер - человек системный и зависимый от воли США, он не представляет фронду, но пытается перестраховаться на будущее.

"Мерц стелет соломку и посылает авансы в адрес преемника, который придет на смену Трампу и будет его антагонистом, - отметил политолог. - Есть поговорка: "Вовремя предать - значит предвидеть". Мерц осторожно, трусливо, но пытается "легнуть" Трампа так, чтобы обойтись без особых последствий".

Мерц и Трамп

Особый акцент был сделан на том, что Иран "унизил" Трампа. По словам эксперта, это был удар по самому незалеченному комплексу американского лидера - его больному самолюбию. Трамп "взорвался", но здесь важна хронология.

Эксперты обратили внимание, что решение о передислокации бригады и сокращении контингента в Германии Трамп принял еще до размолвки с Мерцем. Однако сама реакция европейских союзников красноречива.

"Ранее напуганные европейские военно-политические союзники, как крысы с тонущего корабля, начинают приближаться к тому месту, где можно было бы с этого корабля соскочить", - описал ситуацию Андрей Манойло.

По словам эксперта, значительная часть руководства ЕС ждет, когда в США к власти придет преемник от демократической партии. При Байдене система работала предсказуемо - без стрессов для европолитиков.

"Они не получат самостоятельности. Европа не станет субъектной, она по-прежнему будет зависеть от США, оставаясь полуколонией. Но они встанут в ту самую упряжку, которую тянули спокойно, без эксцессов", - пояснил политолог.

На фоне риторики о росте армии в Германии, милитаризации Польши и ядерных амбициях Франции возникает вопрос: происходит ли реальная борьба за военное лидерство в Евросоюзе? Андрей Манойло считает, что это пока лишь популизм: "Все эти так называемые лидеры европейских государств делают громкие заявления, рассчитанные на хайп. Оборонная сфера строится долго. Макрон может обещать стать главным гарантом ЕС, но прежде чем он начнет искать подходы к исполнению обещаний, его президентство закончится".

Политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия) Андрей Манойло

Для Франции, уточняет эксперт, это еще и способ отвлечь внимание от серьезных экономических проблем, с которыми Макрон не может справиться.

В случае с Германией мотивы иные. Политолог предполагает, что за спиной Мерца стоят финансовые и промышленные круги, которые смотрят на успехи Трампа и думают: "А почему мы не можем зарабатывать?".

"Заявления о том, что Германии пора встать с колен и сформировать новую армию, - это оформление идеи, как перенаправить деньги из экономики и социальных программ в карманы производителей оружия, но уже немецких", - подчеркнул Андрей Манойло.

Настораживает милитаризация Польши и заявления о росте армии. Однако, по мнению профессора МГУ, реальные успехи скромнее громких лозунгов, а ключевая цель Варшавы - нажиться на своем географическом положении.