Война на Ближнем Востоке - блицкриг провалился и конфликт становится затяжным

Война на Ближнем Востоке каждый день становится причиной многих тысяч человеческих трагедий, а также ведет к колоссальному материальному ущербу для всех вовлеченных в нее стран. Стороны продолжают обмениваться ракетными ударами, а сами боевые действия понемногу превращаются в рутину: на наших глазах происходит самое страшное из того, что может случиться, - война становится кровавой мясорубкой, работу которой практически невозможно остановить.

3 марта конфликт перекинулся на территорию Ливана. При этом взрывы продолжали греметь в Тегеране, Тель-Авиве и на территории арабских стран Персидского залива.

В иранском городе Минаб тысячи людей - плачущих, пылающих гневом, переполненных болью и ненавистью - провожали погибших в результате ракетного удара: 165 могил, по преимуществу детских, приняли девочек-школьниц и их учителей. Эта трагедия стремительно превращается в один из эпизодов кровавой войны, в которой все больше случайных жертв, которая ввергает в нищету и беспросветные страдания миллионы людей. ООН выступила с жестким, но скорее всего бесплодным требованием немедленно провести расследование, которое установит виновников минабской гекатомбы.

Равина Шамдасани, представитель Управления ООН по правам человека:

"На данный момент помимо Ирана и Израиля боевые действия затронули еще 12 государств, разрушив или повредив частные дома, офисы и предприятия, аэропорты, энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. В Иране, по данным иранского Красного Полумесяца, число погибших составляет 787 человек. Десятки девочек погибли и получили ранения в начальной школе в Минабе. Верховный комиссар призывает к незамедлительному, беспристрастному и тщательному расследованию обстоятельств нападения. Ответственность за расследование лежит на силах, совершивших нападение".

Война с Ираном даже в самих Соединенных Штатах вызывает все большее недовольство граждан. Ее одобряют лишь, по разным опросам, от трети до четверти американцев. Даже правящий класс страны раскололся в отношении к ближневосточному конфликту и его неизбежным трагическим последствиям.

Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии:

"И что, мы должны теперь примириться с тем, что наши или израильские бомбы убивают детей, девочек-школьниц? Чем они нам так угрожали? Никто не уточнил!"

В американском Конгрессе пытаются установить, что именно стало причиной и, главное, целью нынешней войны? Трактовки существенно разнятся: лидеры американо-израильской коалиции утверждают, что смысл нападения на персов - сделать невозможной реализацию ядерные проектов Ирана и желание снизить его военный потенциал.

Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"У Северной Кореи есть ядерное оружие, но они не кричат "смерть Америке". Иран - это 50 Северных Корей!"

Майк Джонсон, спикер палаты представителей США:

"Целью была не смена режима. Целью было уничтожение ракет малой и средней дальности, а также способности Ирана их производить. Мы это сделали - это была цель номер один. Цель номер два заключалась в ликвидации их военно-морских возможностей".

Американские участники переговоров с персами утверждают, что представители Тегерана категорически отказались идти на уступки и при этом заявили, что их страна уже сейчас располагает возможностью создать 11 ядерных зарядов. Даже если это так, шансы ракетными атаками парализовать атомную программу довольно невелики: только 3 марта, на четвертый день войны, коалиции удалось поразить один из ядерных объектов Ирана, причем, нанесенный ущерб, по данным МАГАТЭ, является незначительным. Большая же часть ракетных ударов приходится на военные и гражданские объекты.

3 марта был убит новоназначенный министр обороны Ирана, а также поражены армейские казармы. Однако в Тегеране заявляют, что управление военными действиями носит децентрализованный характер и никакие атаки не способны его парализовать. В такой ситуации конфликт проваливается в дурную бесконечность, положить конец которой может только истощение ресурса - человеческого и оружейного.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Мы считаем крайне важным категорически и решительно выступать за немедленное прекращение боевых действий всеми сторонами. Мы регулярно слышим о целях этой войны, но до сих пор не видим никаких доказательств того, что Иран разрабатывал ядерное оружие (а это основное, если не единственное, оправдание войны)".

На данный момент практически полностью остановлена транспортировка нефти и газа через Ормузский пролив. От атак беспилотников пострадала нефтянка Саудовской Аравии и Катара. Ответственность за удар по саудовской компании Saudi Aramco никто брать на себя не хочет: противники обвиняют друг друга в попытке втянуть в войну саудитов.

Настроения арабской улицы при этом скорее проиранские - в странах Залива многие искренне сочувствуют единоверцам. Например, американского пилота со сбитого кувейтским ПВО самолета чуть не убили.

Президент США Дональд Трамп накануне обещал закончить войну в 4 недели, но уже 3 марта настроение в Белом доме воцарилось менее оптимистическое. Известно, что подходят к концу запасы ракет Tomahawk, которыми наносились удары по Ирану. Американские средства ПВО в странах Залива будто бы сбили около 500 иранских ракет и более 100 беспилотников. Однако расход боезапаса оказался столь велик, что агентство Bloomberg предрекает сокращение украинских поставок Пентагона. "Путин становится главным победителем войны с Ираном", - полагает агентство.

Персы и американцы уверяют, что войну еще толком не начинали.

Марко Рубио, госсекретарь США:

"Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических действий, но самые серьезные удары со стороны США еще впереди. Следующий этап будет для Ирана еще более сокрушительным, чем нынешний".

ЦАХАЛ войну не только ведет всерьез, но и расширяет ее ареал. 3 марта израильские войска введены на территорию Ливана, откуда приказано эвакуироваться жителям 80 городов. Здесь планируется создать буферную зону, которая защитит Израиль от атак со стороны ливанской "Хезболлы".

По отношению к ближневосточному конфликту наблюдается все большая поляризация международного сообщества. Нападение на Иран поддержали французы, британцы и немцы, а Бельгия вслед за Испанией объявила происходящее нарушением международного права.