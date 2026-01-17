3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Война на Ближнем Востоке становится все менее вероятной
Автор:Редакция news.by
Американские СМИ ищут объяснения внезапной перемене в иранской стратегии США: еще несколько дней назад война казалась неизбежной, а теперь ее вероятность становится все меньшей.
Источники в Белом доме сообщают: Трампу объяснили, насколько катастрофическими могут быть последствия агрессии в отношении Ирана - у американцев нет достаточных ресурсов для быстрой и убедительной победы, а долгий конфликт погрузит в хаос весь Ближний Восток.
Между тем верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен втягиваться в военный конфликт. В то же время власти не собираются отказываться от наказания виновных в организации беспорядков, поскольку, как выразился Хаменеи, "внутренние предатели хуже внешних".