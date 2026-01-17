Война на Ближнем Востоке становится все менее вероятной

Американские СМИ ищут объяснения внезапной перемене в иранской стратегии США: еще несколько дней назад война казалась неизбежной, а теперь ее вероятность становится все меньшей.

Источники в Белом доме сообщают: Трампу объяснили, насколько катастрофическими могут быть последствия агрессии в отношении Ирана - у американцев нет достаточных ресурсов для быстрой и убедительной победы, а долгий конфликт погрузит в хаос весь Ближний Восток.