На Западе активно исследуется влияние инвестиций в оборонный сектор на рост экономики. Говорят, эффект от таких вложений может быть весьма положительным, в том числе для простых людей. Приводятся даже цифры. А что самое странное - тема прокачивается на публичных площадках, то есть обществу навязывается дискуссия о пользе войны.

Есть и другое мнение: направление капиталов в оборонку и армию не всегда становится локомотивом для увеличения оборотов промышленности. Где здесь истина? И есть ли истина в вопросах, где у человеческой жизни появляется денежный эквивалент? В этих вопросах разбирался Константин Гагарин в проекте "Диспозиция".

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В последнее время некоторые западные издания, скорее, стоящие за ними круги, принялись монетизировать войну в Украине и соотносить расходы на армию с экономическим ростом стран. Выводы весьма занимательные, во многом в сторону цвета хаки и крови. Невольно возникает мысль: а не идет ли подготовка населения к мысли о выгодности боевых действий для производственной сферы государств и семейных бюджетов.

Таким образом сторонников все более плотного вовлечения в вооруженный конфликт на территории незалежной может стать гораздо больше. Весьма интересным выглядит здесь мнение известной медиаструктуры "Политико".

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Издание утверждает, что инвестиции в область обороны могут в итоге стать двигателем экономического роста и даже способствовать внедрению различных изобретений. Это наподобие микроволновок, которые изначально создавались в армейских исследовательских центрах. Однако сладкая на вид пилюля может оказаться горькой.

Так, в Великобритании с увеличением расходов на оборону на 2,2 млрд фунтов стерлингов сокращение социальных выплат составило 4,8 млрд. Есть и данные на основе глубокого изучения Международного валютного фонда (МВФ). Буквально на днях в Эстонии завершила двухнедельную работу делегация МВФ. Резюмируя, глава делегации Винчецо Гуццо заявил, что среди факторов, сдерживающих рост экономики Таллинна, - быстро растущие расходы на оборону. То есть все наоборот.

Есть и еще один немаловажный военно-экономический нюанс, который способен повлиять на настроения в обществе. Перевооружение Европы будет финансироваться в основном за счет средств, которые придется брать в долг. А он даже у продвинутых стран высок. Теперь же трудоспособным гражданам придется еще больше раскошеливаться не на собственные блага. Да и в принципе госдолг не способствует процветанию кого бы то ни было, кроме разве что правящих элит.

Более того, в наши дни ЕС на поддержку Украины тратит суммы, которые не поддаются ни отчету, ни расчету, ни прогнозу. А вынимаются эти деньги опять же из карманов налогоплательщиков, которым даже перестали открывать цифры, характеризующие туманные затраты на незалежную. А затраты эти лишь новые рекорды бьют, как и спрос на орудия убийства.

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Есть серьезные аргументы и в пользу точки зрения "Политико". Безусловно, инвестиции в военную сферу не могут не принести прибыль оборонщикам. А те подключают смежников, все платят налоги, что по идее должно сказаться и на других отраслях. Но это в теории, а на практике именно рыночные механизмы нивелируют желаемое распределение средств. Так, акции оборонных предприятий в Европе выросли в последние годы кратно, к примеру, у Rheinmetall за 3 года в 10 раз, но все это почти не оказало позитивного влияния на иные сферы. Эти сферы как раз теряют одно за другим предприятия, на что власти спокойно закрывают глаза.

Кстати, Трамп, который первый стал мерить СВО в незалежной рамками бизнеса, во главу угла ставит рост благосостояния всех американцев, а не избранных. Продуктивно сработали экономисты, производители и политики в России, где ВПК благодаря грамотному госуправлению действительно подцепил отстающих.

И здесь мы подходим, наверное, к самому главному. А именно к корреляции расходов и целей. В ЕС сегодня однозначно военные бюджеты связывают с продолжением конфликта в Украине и подготовкой к масштабной войне с непонятными задачами. Оборонщики получают под гарантии долгосрочные контракты, которые сами по себе становятся тормозными колодками мирных процессов, а перекосы в экономике и ущерб для обычных людей стали вторичными. Все это напоминает завуалированный переход на военные рельсы.