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Вспышка гриппа на Тайване - за неделю зафиксировано 127 тыс. новых случаев заражения
Мощная вспышка гриппа зафиксирована на Тайване, пик заболеваемости прогнозируется к концу месяца, сообщает ТАСС. Как сообщает тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на прошлой неделе на острове было отмечено 127 тыс. новых случаев заражения, это число постоянно растет.
К настоящему времени зафиксировано 6 случаев смерти среди заразившихся, у 43 человек диагностированы тяжелые осложнения после гриппа. Наиболее тяжелые случаи вызываются вирусом гриппа H1N1, который также известен как свиной грипп. Пациенты отделения неотложной помощи составляют 12,6 % от общего числа заболевших.
"Ожидается, что вспышка эпидемии достигнет пика во время или накануне празднования Нового года (по лунному календарю)", - приводит мнение представителя CDC газета Taipei Times.
В этом году китайский Новый год приходится на 29 января, празднование на Тайване пройдет с 25 по 31 января. CDC предполагает, что гриппом в течение пиковой недели заболеют порядка 150 тыс. человек. Медики на Тайване призывают людей, прежде всего из группы риска (пожилые, люди с хроническими заболеваниями), пройти вакцинацию, а также соблюдать меры предосторожности и носить маски, особенно при посещении медучреждений.
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