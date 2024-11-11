Вспышка гриппа на Тайване - за неделю зафиксировано 127 тыс. новых случаев заражения

Мощная вспышка гриппа зафиксирована на Тайване, пик заболеваемости прогнозируется к концу месяца, сообщает ТАСС. Как сообщает тайваньский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на прошлой неделе на острове было отмечено 127 тыс. новых случаев заражения, это число постоянно растет.

К настоящему времени зафиксировано 6 случаев смерти среди заразившихся, у 43 человек диагностированы тяжелые осложнения после гриппа. Наиболее тяжелые случаи вызываются вирусом гриппа H1N1, который также известен как свиной грипп. Пациенты отделения неотложной помощи составляют 12,6 % от общего числа заболевших.

"Ожидается, что вспышка эпидемии достигнет пика во время или накануне празднования Нового года (по лунному календарю)", - приводит мнение представителя CDC газета Taipei Times.