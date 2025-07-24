Встреча Путина и Зеленского маловероятна в ближайшее время - Песков

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским, если она состоится, должна поставить точку в урегулировании украинского кризиса и зафиксировать все достигнутые договоренности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, такая встреча вряд ли возможна в ближайшее время.

"Здесь очень хорошо известна наша позиция, наша позиция изложена в том проекте меморандума, который был передан украинской стороне", - указал представитель Кремля.



Он добавил, что на данный момент проекты меморандумов по урегулированию диаметрально противоположны и сторонам предстоит сложная дипломатическая работа.-