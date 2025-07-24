Мединский: Встреч между Россией и Украиной на высшем уровне не будет без проработки позиций сторон

Итоги третьего раунда переговоров России и Украины обсуждают мировые СМИ и эксперты. Существенного прорыва в разрешении конфликта никто не ожидал, но в гуманитарных вопросах есть важные подвижки. Третий раунд прошел вечером 23 июля. Перед этим отдельно встретились главы делегаций.

Участники переговоров прибыли во дворец Чираган вовремя. Но протокольных журналистов позвали далеко не сразу. Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров общались тет-а-тет. А уже широкий формат стартовал позже со вступительных слов главы МИД Турции Хакана Фидана и продлился 40 минут.

Позиции сторон диаметрально противоположны. Россия выступает за устранение причин конфликта, Украина же настаивает на том, чтобы на переговорах присутствовал президент России Владимир Путин.

"С нынешним настроением то, что делает украинская делегация, становится понятным. Они просто отыгрывают номер и хорошо проводят время в Стамбуле. Сами переговоры шли меньше часа. За час такие вопросы не решают. Россия и США общаются 3-5 часов по телефону ежедневно. И это тоже не сильно ускоряет процесс нормализации двусторонних отношений. А здесь стороны, которые находятся в военном противостоянии, общаются меньше часа. Понятное дело, кроме гуманитарных вопросов ничего не решается", - отмечает журналист и автор канала Pasha Today Павел Кухаркин.

Павел Кухаркин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f9415c-9f1c-4357-a1a6-3a9051c08364/conversions/5b9844f0-d5d6-44e4-9f07-22595fa03074-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f9415c-9f1c-4357-a1a6-3a9051c08364/conversions/5b9844f0-d5d6-44e4-9f07-22595fa03074-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f9415c-9f1c-4357-a1a6-3a9051c08364/conversions/5b9844f0-d5d6-44e4-9f07-22595fa03074-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/87f9415c-9f1c-4357-a1a6-3a9051c08364/conversions/5b9844f0-d5d6-44e4-9f07-22595fa03074-xl-___webp_1920.webp 1920w

Без "номеров" от украинцев не обошлось и для белорусских журналистов, которые столкнулись с сегрегацией СМИ. Турецкая сторона довольно жестко разговаривала с белорусами, когда тех случайно занесло в украинское крыло дворца Чираган. Но к россиянам белорусские журналисты все же попали, и были заявлены в списке аккредитованных СМИ.

Владимир Мединский рассказал, что стороны обсудили изложенные в меморандумах позиции, гуманитарные договоренности предыдущих раундов выполнены - прошли обмены пленными, порядка тысячи человек, и телами погибших. Россия вернула Украине примерно 7 тыс. тел. Бессрочные санитарные обмены будут продолжены.

"Продолжаются обмены военнопленными. Мы договорились о том, что в ближайшее время будет проведен обмен не менее чем по 250 военнопленных с каждой стороны. Мы предложили передать Украине большее количество военнопленных, если они найдут у себя наших солдат", - сообщил Владимир Мединский.

Очень чувствительным снова оказался вопрос возвращения детей. Украина откровенно спекулирует на этой теме, заявляя сначала тысячи, а потом уже пару сотен фамилий. Владимир Мединский подчеркивает, что из всего списка 50 фамилий принадлежат не детям, а взрослым.

В целом, детей из зоны боевых действий спасли российские солдаты, их располагают в санаториях, лечат, отправляют на занятия в школе и, конечно, возвращают родителям, как только те находятся.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Спекуляция на детском горе, страхе, переживаниях и трагедиях - это одна из самых низких страниц, которые писались за годы СВО украинской пропагандой. Мы надеемся, что этой истории раз и навсегда будет положен конец, она больше никогда не будет раздуваться малосоображающими и малоразбирающимися в теме европейскими партнерами Украины".

Тимур Шафир news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/686e082a-f3aa-4df9-83ff-0fb303caeb39/conversions/617b348e-95c4-4e42-b23a-df9ac59c9f64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/686e082a-f3aa-4df9-83ff-0fb303caeb39/conversions/617b348e-95c4-4e42-b23a-df9ac59c9f64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/686e082a-f3aa-4df9-83ff-0fb303caeb39/conversions/617b348e-95c4-4e42-b23a-df9ac59c9f64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/686e082a-f3aa-4df9-83ff-0fb303caeb39/conversions/617b348e-95c4-4e42-b23a-df9ac59c9f64-xl-___webp_1920.webp 1920w

Далее работа продолжится в формате онлайн. Россияне предложили сформировать три группы - по гуманитарным, политическим и военным вопросам. Сложно судить, насколько она будет результативной. Но встречи на высшем уровне не будет без проработки позиций сторон, об этом четко дал понять Владимир Мединский. А украинцы снова приезжали, чтобы вызывать Владимира Путина на переговоры.

"Надо встречаться, понимаете ли, с главой государства. А для чего? Во-первых, Владимир Зеленский не глава государства, начнем отсюда. Он незаконный, нелегитимный и вообще никакой. Зачем с ним встречаться? Какую силу имеет его подпись? Ответ - никакой. Поэтому никакого смысла встречаться нет. Но это будет использовано - Зеленский начнет орать, что он предлагал встречу, а Путин отказался, поэтому он не хочет мира. Да, по-моему, мира он хочет гораздо больше, чем все остальные. Просто встречаться абсолютно незачем. Плюс эти заявления о том, что на встрече должны присутствовать Путин, Трамп и даже Эрдоган. А это зачем? Дональд Трамп никакой не третейский судья. Он участник конфликта на стороне Украины. Причем тут Эрдоган вообще понять невозможно. Он-то тут зачем? Помидорами всех угощать? Ну, наверное, за кулисами поедят", - разъясняет российский писатель, публицист и блогер Дмитрий Пучков.

Дмитрий Пучков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f59ef2e-3574-4165-831f-96a1a5df6d1e/conversions/29c2db47-3b6d-465a-9a94-90e05c904959-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f59ef2e-3574-4165-831f-96a1a5df6d1e/conversions/29c2db47-3b6d-465a-9a94-90e05c904959-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f59ef2e-3574-4165-831f-96a1a5df6d1e/conversions/29c2db47-3b6d-465a-9a94-90e05c904959-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f59ef2e-3574-4165-831f-96a1a5df6d1e/conversions/29c2db47-3b6d-465a-9a94-90e05c904959-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свои прогнозы строят и западные СМИ. The New York Times признает, что стороны далеки друг от друга, но есть неформальные контакты и прогресс по гуманитарным вопросам, например, обмен пленными.

CNN и Reuters пытаются оценить последствия 50-дневного ультиматума Трампа. Пока позицию Москвы Вашингтону поколебать не удалось, как отмечают издания.

Дома же у Владимира Зеленского все неспокойнее - проходят митинги в Киеве, Львове и других городах. Люди протестуют против решения взять под контроль антикоррупционные структуры.

Удивительно, но акции протеста, недовольство украинцев и попытки украинского президента сосредоточить власть в руках узкого круга приближенных заметили и The Washington Post, и Bloomberg.

Как пишет The Economist, решение главы киевского режима фактически ликвидировать независимость НАБУ и САП - грубая стратегическая ошибка и угроза продолжению международной помощи.

Теперь главный вопрос, кого в итоге ждут санкции - Москву или Киев. Британские СМИ уже угрожают ими Владимиру Зеленскому.