ВСУ нарушили перемирие, нанеся удар по Курской области
ВСУ ударили по Курской области во время пасхального перемирия, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский беспилотник атаковал заправку в городе Льгове. По предварительной информации, пострадали трое человек, среди них - годовалый ребенок. У него осколочное ранение головы. Подлый удар врага произошел после 16 часов", - написал он в МАХ.
Пострадали также мать ребенка и мужчина, их госпитализировали.
Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу сегодня в 16:00 и будет действовать до конца завтрашнего дня. Москва исходила из того, что Киев последует примеру и прекратит боевые действия. Войскам при этом поручили быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника.
Фото Александр Хинштейн