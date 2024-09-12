Вторжение в Беларусь - российская оппозиция рассматривает версии нападения на Союзное государство

В Литве собралась так называемая российская оппозиция, а проще говоря, коллаборанты, чтобы мериться самыми радикальными версиями нападения на Союзное государство. Рассматривались все мыслимые и немыслимые варианты: от бомбардировок и иностранной военной интервенции до госпереворота.

Не осталась без внимания и Беларусь. Вот какое предложение высказал депутат украинской Верховной рады Олег Дунда: "Я глубоко уверен, если зайти относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие. Это даже не уверенность, это знание!".

Надо отметить, что подобные сумасбродные идеи то и дело появляются в деструктивных ресурсах, только, благо, предлагают их откровенно недалекие персонажи.