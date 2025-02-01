Вучич: Массовые протесты в Сербии организованы иностранными спецслужбами

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Массовые студенческие протесты в Сербии, проходящие при поддержке оппозиции, организованы иностранными спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране. Об этом во время поездки в город Трстеник заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Я много раз говорил, что когда вы не подчиняетесь приказам иностранных держав, когда хотите вести свою страну свободным путем, когда принимаете решения сами в интересах своего народа, а не в интересах великих держав, рано или поздно наступит момент, когда они попытаются сделать все, чтобы вас свергнуть", - отметил он.

"Но проблема не в том, что они хотят убрать меня. Проблема в том, что они хотят разрушить Сербию. И то, что мы наблюдаем в последние месяцы, - это прямая попытка иностранных разведывательных служб дестабилизировать нашу страну", - добавил сербский лидер.