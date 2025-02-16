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ВВС Израиля открыли огонь в секторе Газа из-за нарушения перемирия

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Армия Израиля сообщила, ВВС страны открыли огонь в Газе из-за нарушения палестинцами условий прекращения огня.

Согласно ЦАХАЛ, авиация пыталась отогнать подозрительные транспортные средства, которые двигались на север из центральной части сектора Газа по неутвержденному маршруту. После этого транспортные средства вернулись на юг, отмечают в израильской армии.

Как сообщает Министерство здравоохранения палестинского анклава, за минувшие 48 часов 25 палестинцев погибли в результате израильских ударов по сектору Газа.

сектор ГазаИзраиль