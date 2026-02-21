Выборы президента в Украине могут пройти осенью 2026 года

Президентские выборы в Украине могут пройти осенью 2026 года, а парламентские - весной 2027-го даже в условиях военного положения. Об этом сообщили источники в Верховной раде изданию The Insider.

Парламентарии уже ищут способы сохранить свои мандаты. Так, ряд депутатов обсуждает переход в другие политические команды, есть и те, кто работает над созданием собственных проектов.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года. Киев не стал проводить выборы, ссылаясь на военное положение. Однако плебисцит стал одним из главных требований Трампа к режиму. В случае отказа от проведения электоральных кампаний Трамп грозился прекратить свое участие в урегулировании украинского конфликта, сосредоточившись на ноябрьских выборах в Конгресс США.