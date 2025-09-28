Выборы в Молдове - явка избирателей составила 30 %

Парламентские выборы в Молдавии признаны состоявшимися. По данным ЦИК, к 14:30 по местному времени в выборах приняло участие более 33 % граждан, внесенных в списки для голосования. Это минимальное количество избирателей для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

К этому часу о ситуации в Молдове известно, что силовики не пропустили за три часа ни одной машины с жителями Приднестровья, желающими проголосовать. На мосту "Каменка-Сенатовка" образовалась пробка, людей заставляют ждать в очереди, но движение, по словам очевидцев, фактически заморожено. За все время пропустили лишь три автомобиля, и то только после прибытия представителей ОБСЕ.

"Полицейские не пропускают. Задаем вопрос: "Почему не пропускаете?" В ответ: "Ждите, очередь". Какая очередь? Три часа ни одного человека не пропустили. И то же самое повторяется. Вот прибыла машина ОБСЕ, с ними приехали две машины, а затем пропустили три авто и все", - рассказал очевидец.