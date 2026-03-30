Выпускники вузов решили пройти отработку фиктивно и за доплату - КГК обнаружил обман

Распределение, которое грозит проблемами не только студентам, но и работодателям. Некоторые выпускники вузов пытаются отработать на бумаге, но правоохранители возвращают их к реальности. Для кого-то первое место работы - это осознанный выбор профессии и мечта, а кто-то, преследуя корыстные цели, занимает чужое место и любыми способами стремится избежать распределения с помощью "добрых" людей, которые обещают взять эти сложности на себя, естественно, не бесплатно. Подобную серую схему трудоустройства выпускников раскрыли в Могилеве.

Отработка на бумаге

Попытка купить распределения обернулась серьезными проблемами с законом - о схеме фиктивного трудоустройства выпускников вузов в Могилеве рассказали в Комитете государственного контроля Беларуси.

Елена Рабыко, заместитель начальника управления КГК Могилевской области

Елена Рабыко, заместитель начальника управления КГК Могилевской области:

"КГК Могилевской области в 2025 году в ходе проведения мониторинга эффективности принимаемых учреждениями образования мер по взысканию задолженности с выпускников, не прибывших по распределению и не отработавших срок обязательной работы, выявлены случаи фиктивного трудоустройства. Так при анализе имеющихся в комитете баз данных были выявлены две частные организации, где выпускники получали незначительную заработную плату. При этом одновременно они работали в других организациях, где получали значительно большую зарплату по сравнению с первым местом".

К разбирательствам подключились специалисты Департамента финансовых расследований. Как позже стало известно, некоторые студенты колледжа вместо реального приобретения опыта по своей специальности, которую они получали за счет средств бюджета, распределиться решили лишь на бумаге. Помощники с таким трудоустройством нашлись - директор одной из организаций по оказанию услуг в парикмахерской сфере.

Анатолий Осипенко, старший инспектор по УДФР КГК по Могилевской области:

"Оформлял фиктивные документы о трудоустройстве, выдавал соответствующие справки, в трудовые книжки лиц фиктивно трудоустроившихся вносил недостоверные сведения об их трудоустройстве. Каждый выпускник колледжа, решивший трудоустроиться таким образом для прохождения обязательной отработки, в среднем в месяц передавал директору за такое трудоустройство сумму в районе 200 белорусских рублей".

На самом же деле выпускники, которые воспользовались этой услугой, в организации не работали. Сегодня речь идет о 12 подобных фактах. Николай (имя парня изменено) стал одним из тех, кто решил таким образом обойти закон.

студент

"Должен был отучиться три года: один год получать профтехническое образование, потом среднее специальное и пойти на обязательную отработку парикмахером сроком два года. Пришел в парикмахерскую, там был директор, договорились о том, что буду перечислять либо наличными передавать деньги каждый месяц за то, чтобы просто числиться в парикмахерской. Платил наличными фиксировано 200 рублей в месяц", - рассказал молодой человек.

Анатолий Осипенко, старший инспектор по УДФР КГК по Могилевской области:

"В свою очередь в колледж в качестве подтверждения, что выпускник нашел место официального трудоустройства и проходит обязательную отработку, представлялись фиктивные документы, выданные данной организацией и подписанные самим директором. Для придания видимости легального трудоустройства организация даже уплачивала минимальные ежемесячные взносы в ФСЗН".

Сумма, затраченная государством на подготовку 12 молодых специалистов в рамках госпрограммы, составила более 93 тыс. рублей.

Анатолий Осипенко, старший инспектор по УДФР КГК по Могилевской области

Анатолий Осипенко, старший инспектор по УДФР КГК по Могилевской области:

"По фактам незаконного трудоустройства в отношении директора организации, которая фиктивно трудоустраивала данных выпускников, и самих выпускников, избравших такой путь прохождения обязательной отработки, возбуждены уголовные дела. Ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме".