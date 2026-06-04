В Минской области под косовицу отвели 300 тыс. гектаров площадей

В Беларуси продолжаются летние полевые работы. В Минской области под косовицу отведено около 300 тыс. гектаров площадей. Всего предстоит заготовить более 1 млн т сенажа.

В сельхозпредприятии "Смолевичский райагросервис" косьба предстоит на площади в 1 тыс. гектаров. Из них 70 % - это люцерна. Бобовая культура ценится в животноводстве за высокое содержание белка. На подборе скошенных трав у хозяйства в этом сезоне работает новый комбайн "Гомсельмаш".