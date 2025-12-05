Выращивают томаты и ткут лотосовую ткань: как живут мьянманцы на озере Инле

Регион Шан в Мьянме и озеро Инле называют азиатской Венецией. Здесь живут люди озер, которые веками ведут быт на воде. Почему с приходом цивилизации, технологий они и думать не думают перебираться на сушу, рассказали в специальном репортаже.

Утро на Инле начинается в 05:00. К полудню там становится слишком жарко, поэтому чем раньше будет подъем, тем больше можно успеть. У жителей все зависит только от труда. Будет улов - будет накрыт стол и будут деньги с продажи.

Мьянма омывается Андаманским морем и Бенгальским заливом. Климат тут тропический и субэкваториальный. Максимальная температура достигает 41 градуса. Лето длится с марта по май.

Водители лодки никогда не сидят без дела. Рыбачить начинают еще подростками. А необходимой для дела физподготовке позавидует любой спортсмен. Рыбалка, как качалка, только каждый день. Ноги у них будто руки, и ими могут все, весла, кстати, держат только ими.

"Мы готовим жареную, вареную рыбу, иногда готовлю ее на гриле. Этот бизнес существует уже несколько поколений", - сказал один из рыбаков.

Озеро Инле - второе по величине в Мьянме, а рыбаки стали теперь настоящей достопримечательностью, на которую едут поглазеть туристы, хотя для самих мьянманцев - просто жизнь.

Инле - пресноводное озеро, длина которого составляет около 22 км, ширина - 10 км. На его воде стоит 17 деревень. Интересно само строительство сооружений. Местные говорят, что совершенно не используют никакую технику, а все делают вручную. Например, сваи вбивают с помощью человеческой силы, то есть на каждую сваю становится 15 человек и так до тех пор, пока она не будет уверенно стоять в земле. Не вбивают и никаких гвоздей. Дома на сваях оказываются практичнее. Они могут простоять лет под 20, а бамбуковые - 5-7 лет, и их снова придется строить.

Вместо улиц здесь проложены каналы, а вместо машин ездят лодки. Есть она по одной у каждой семьи. На лодке плывут и на работу, и на рынок, и детей в школу отвозят. В последнем случае лодка выступает в роли маршрутки. Одна лодка проезжает мимо домов с детьми, собирает и отвозит их на учебу. Точно так же обратно домой.

В доме у мьянманцев все скромно, если даже не сказать аскетично. Никакого деления на комнаты в жилище нет, зонирование разве что делают полиэтиленом. Все блага цивилизации находятся на улице. В этом же озере проводят и большую стирку. Правда, моющее средство все-таки привезено с "большой земли".

"Мы стираем все вручную в озере. Мечтаю, чтобы вода из него не уходила. Сейчас ее стало меньше, и чтобы постирать, приходится на лодке плыть на середину озера. А стиральная машина - мечта, потому что это слишком дорого", - рассказала женщина.

А еще мьнманцы на плавучих огородах выращивают томаты, фасоль, огурцы и даже цветы. Грядки подвижны, то есть в зависимости от желания и необходимости их передвигают по озеру.

Мьо Мьинт, фермер:

"На суше найти богатой питательными веществами почву непросто. Здесь, как и в случае с органическим земледелием, считаем, что лучше сажать культуру в большую, хорошо дренированную компостную кучу. Эксперты в области сельского хозяйства считают, что посадка растений на почве этого озера полезна, поскольку она богата питательными веществами, необходимыми растениям".

Такой экскурс провел фермер с полувековым стажем. К слову, урожай собирают дважды в год, совсем не используют химикаты, а помидоры собирают в основном зелеными. 90 % населения деревень на Инле заняты в сельском хозяйстве. Одна из семейных пар образовалась за общим делом - оба приехали на заработки, а теперь их дети им помогают.

Что касается овощей, то их продают в регионе Шан, и местные считаются самыми сладкими. Есть на озере и свой рынок, где каждый продает то, что может - рыбу, овощи, цветы, при этом в определенном месте и с перерывами в жаркие часы.

А еще на Инле живут настоящие ювелиры, в основном занимающиеся серебром. Изготавливают статуи, вазы, чаши для воды. Ремесленники используют традиционный дизайн пао (так называется этническая группа, являющаяся второй по величине в штате Шан, их предки были выходцами из восточного Тибета. Всего в Мьянме проживают более 100 этнических групп, а территория страны разделена на семь штатов). Полировка - заключительный этап. Цена любого изделия варьируется в зависимости от времени изготовления и веса. Дороже стоят украшения из жемчуга, но маянманские женщины предпочитают именно его.

Мьянманцы предпочитают и собственные национальные костюмы. На озере не бывает ни одной местной дамы в джинсах, все только в своем, причем шьют здесь же.

"Инле - моя родина, а значит, традиционная маянманская ткацкая индустрия является частью меня. И когда покупают наши костюмы, я всегда от этого так счастлива, что благодаря мне люди по всему миру узнают о нашей стране", - поделилась жительница деревни на озере Инле Кхин Мхуин Тхвэй.

Кхин Тхэй Найн, жительница деревни на озере Инле:

"Вы можете заметить на моем лице танаку (она защищает кожу от солнца) - это символ Мьянмы, мы носим ее с любовью. Хотя, я думаю, что самая красивая косметика - улыбка. Я люблю улыбаться. Если ты улыбаешься, то делаешь счастливыми и тех, кто видит твою улыбку".

При этом Кхин Тхэй Найн не забрасывает учебу. Отучившись в школе и уже имея три года стажа работы, пошла в университет, изучает английский, не планирует менять место жизни. Озеро дает рабочие места и людям из окрестных деревень, и каждое утро на лодках прибывают трудяги с суши. К тому же всегда есть шанс попасть на щедрого туриста, которых здесь много.

Собираются жители озера и на традиционное соревнование по гребле на лодках или на заезды на каноэ. На озере так соревнуются уже сотни лет. На судне находятся порядка 30 человек с одинаковым количеством с каждой из сторон. Соревнуются командами с задействованием специальных весел. А побеждает тот, кто первым на финише сорвет цветок.

"Руководитель группы отбирает членов команды. Все на конкурсной основе. Потом они вместе тренируются около месяца. Важно сработаться, потому что победа зависит от скорости и силы гребли. Я 30 лет был председателем этих соревнований. Тон задает капитан, который первым стоит в лодке. Он командует, и от его скорости зависит темп всех", - объяснил председатель организованного комитета традиционных гонок на лодках народа инта У Тен Аунг.

Соревнования носят не спортивный характер, а традиционно религиозный. Главные священные объекты озера - пять статуэток Будды, которые хранятся в пагоде Паунг До У. Дословно переводится как "святилище носа королевской лодки" - той на, которой давным-давно их и доставили сюда. К священным образам разрешено приближаться только мужчинам. Женщины могут делать подношения, находясь за пределами платформы, на которой высится постамент.

Посещение храмов и пагод, подношения - обязательная часть жизни мьянманцев. Тхераваду (более консервативная ветвь буддизма) исповедуют более 90 % населения. В религиозных местах очень часто у входа нужно снимать обувь. Строгий дресс-код действует и для туристов. Второй крупнейшей религиозной группой являются в Мьянме христиане, есть исповедующие ислам и индуизм.

Самый известный населенный пункт на воде - итальянская Венеция, поэтому Инле часто называют азиатской Венецией. Есть такие места еще в Китае и Камбодже. В завершение добавим еще немного красоты. Местные жители занимаются и другой трудоемкой и кропотливой работой - изготавливают лотосовую ткань. Она стоит в семь раз дороже шелка. На Инле с лотосом работают больше 100 лет. Здесь даже живут среди него.

"Лотосовая ткань изготавливается путем плетения нитей из стебля цветка лотоса, растущего в озере Инле. Крошечные нити извлекаются из стебля лотоса, после чего из них ткут ткань. Для изготовления куска ткани длиной и шириной в 1 м потребуется 10 тыс. растений лотоса, а уходит на это 40 дней", - рассказал директор ткацкой фабрики Мьинт Тейн Тун.

На озере Инле совершенно другой ритм жизни, где невольно можно замедлиться, хотя поверить, что в 21 веке по собственному желанию так можно - сложно, но так захватывающе.

О людях, живущих на озере Инле, их ремеслах и жизни на воде, смотрите в специальном репортаже.