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WSJ: Трамп частично заморозил тарифные войны

Дональд Трамп частично заморозил введение пошлин, сообщает Wall Street Journal. Из-за падения рынков США приостановить агрессивный тарифный план американского президента убедили главы Минфина и Минторга.

Примечательно, что они уговорили Трампа не приглашать на встречу его торгового советника Питера Наварро, ревностного приверженца односторонних экономических мер принуждения, который до этого момента был постоянным участником совещаний американского президента.

пошлиныСШАДональд Трамп