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WSJ: Трамп частично заморозил тарифные войны
Дональд Трамп частично заморозил введение пошлин, сообщает Wall Street Journal. Из-за падения рынков США приостановить агрессивный тарифный план американского президента убедили главы Минфина и Минторга.
Примечательно, что они уговорили Трампа не приглашать на встречу его торгового советника Питера Наварро, ревностного приверженца односторонних экономических мер принуждения, который до этого момента был постоянным участником совещаний американского президента.