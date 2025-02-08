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Яичные воры появились в США из-за дефицита этого продукта
Яйца в Соединенных Штатах стали дефицитом и, как полагается в условиях свободного рынка, неуклонно дорожают. Сегодня, если покупателям удается их найти, то данный продукт может стоить от 9 долларов за дюжину. Даже по официальной статистике, которая в вопросах инфляции обычно маскирует реальную ситуацию, по стране в целом подорожание за год составило около 50 %. На самом же деле наблюдается рост цен в разы, поскольку многие торговцы ударились в спекуляцию. В магазинах даже завязываются драки между покупателями.
В Пенсильвании, как сообщают местные власти, неизвестные похитили 100 тыс. яиц. Случилось это на складе одной из торговых сетей. Стоимость улова воришек составила около 40 тыс. долларов. Ребята провернули дельце рискованное, но очень и очень прибыльное. Скоро на таких аферах можно будет сколотить миллионы.