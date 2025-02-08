Яичные воры появились в США из-за дефицита этого продукта

Яйца в Соединенных Штатах стали дефицитом и, как полагается в условиях свободного рынка, неуклонно дорожают. Сегодня, если покупателям удается их найти, то данный продукт может стоить от 9 долларов за дюжину. Даже по официальной статистике, которая в вопросах инфляции обычно маскирует реальную ситуацию, по стране в целом подорожание за год составило около 50 %. На самом же деле наблюдается рост цен в разы, поскольку многие торговцы ударились в спекуляцию. В магазинах даже завязываются драки между покупателями.