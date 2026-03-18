Японцы столкнулись с рекордными ценами на бензин
Автор:Редакция news.by
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасений за стабильность поставок энергоресурсов литр бензина в Японии уже стоит 1,2 доллара.
По сообщениям местных СМИ, 19 марта в стране начинают действовать меры господдержки. Будут предоставлены субсидии на поставки бензина. Это, как ожидается, позволит в ближайшие две недели стабилизировать розничную стоимость.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на фоне перебоев с поставками нефти японские нефтезаводы сокращают объемы переработки.