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Язык до мира не доведет, или Почему Зеленского выгнали из Белого дома

Язык до мира не доведет, или Почему Зеленского выгнали из Белого дома

США приостановили всю военную помощь Украине. А еще в истории не было такого, чтобы из Белого дома политического деятеля выгоняли и даже отменяли ужин в его честь. Вот уж действительно, что язык до Киева доведет, но в случае с Зеленским - не до мира.

Вашингтон, Лондон, Киев - три столицы, но один скандал.

В конце февраля Зеленский приехал к Трампу за поддержкой, оружием и надеждой, а уехал с ярлыком недоговороспособного и с пустыми руками. Трамп хотел сделки (то есть Украина отдает редкоземельные металлы, а Америка дает мир), но Зеленский вместо благодарности начал учить хозяина Белого дома дипломатии. Трамп взорвался: "Этот парень хочет Третью мировую!" Вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс добавил масла: "Ты забыл сказать спасибо за наши миллиарды!"

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По итогу Зеленского выставили за дверь, а соглашение не подписали, да еще и пресс-конференция отменили. Тем временем в Лондоне уже на следующий день премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон обнимали Зеленского. "Мы создадим коалицию! - клялись они. - Пошлем войска! Самолеты! Но только если США поддержат". Ирония? О, да.

Вечером 28 февраля самым популярным запросом в американской сети Х стало: "Что означает слово Suka, которым Зеленский назвал Вэнса?" Встреча, которая должна была стать триумфом Трампа как миротворца, обернулась политическим фарсом. На переговорах в Овальном зале Зеленский познакомил многомиллионною англоязычную аудиторию с русским матом. Перепалка сначала с президентом США, а потом и с вице-президентом Вэнсом завершилась дипломатический катастрофой. Посол Украины в США Оксана Маркарова едва сдержала слезы.

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Воевать на два фронта, даже вербально, является очень странным ходом, не говоря уже о том, чтобы кусать руку, которая тебя и твой народ не просто кормит, а буквально оберегает от неминуемого. Впервые в истории США приглашенного гостя выгнали из Белого дома, отменив даже полагающийся по протоколу ужин. Трамп передразнивал Зеленского, пытаясь ему как ребенку показать насколько происходящее странно.

Вэнс задал вопрос в соцсети про Зеленского: "Военный преступник. Согласны? Да или нет?" Зеленский отказался от мира, когда он был достаточно близок, от перемирия для своей страны, отказался даже двигаться в этом направлении. Видимо, привыкнув к овациям лидеров Запада, он решил, что является сильным и самостоятельным игроком. Но, разумеется, это иллюзия. Наверное, сейчас нет в мире более зависимого руководителя страны, чем он.

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2 марта Зеленский прибыл в Лондон, где прошел закрытый от публики саммит европейский лидеров. Для протокола было сделано все - рукопожатия, улыбки и обещания поддержки. А на деле оказался холодный расчет. Европа готова говорить о мире, но не готова его обеспечить.

Алексей Арестович, экс-внештатный советник офиса президента Украины:

"Неспособность людей осознать, что уже настала реальность, которую я полтора года уже предсказываю, меня бесит. Полтора года назад я сказал, как будет, и вся эта история надоела. Уже новое время, привыкните вы уже к нему, осознайте, ведь льется кровь ваших же родных. Хватит уже такого: "Трамп предатель. Он против Зеленского. Зеленский стоит на страже Украины. Не дадим сдать Украину".

А это цитата из The Times: "На лондонском саммите рукопожатий было так много, что Зеленскому понадобился бы хирург". Европа играет в благородных спасителей, но ее миротворческие планы - это подлить масла в огонь конфликта, ввести новые санкции против России, создать мини-НАТО и ввести в Украину воинский контингент, а далее ждать, когда полыхнет, чтобы обвинить во всем президента РФ Владимира Путина. А потом потребовать выполнения 5-й статьи НАТО об ответном ударе.

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Та же The Times прокомментировала: "Европа не потянет войну без США". А Трамп написал саркастичный твит: "Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. Намного больше!". Днями ранее он развеселил журналистов, задав вопрос премьеру Великобритании, желающего воевать: "Справится ли Британия с Россией сама?" На что Стармер виновато улыбнулся и выдал только очевидное: "Ну…"

А это реакция Зеленского на подписание кредитного договора на займ Украине в 2,6 млрд фунтов стерлингов.

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Итоги саммита таковы: мирного плана у Европы нет и гарантий США тоже. Трамп прекратил военные поставки в Украину. Но главное - запретил предоставлять разведданные США, а без них и Starlink ВСУ - это слепой и беспомощный калека. В интернете даже начали делать ставки, сколько месяцев продержится Украина. Оказывается, что 89 % ставят на смерть Зеленского.

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Марк Рубио, глава госдепартамента США: "Пускай попросит прощения за то, что превратил все в фарс. Я на днях встречусь с Илоном Маском. Клянусь, что уговорю его отключить от Starlink украинскую армию. Может, тогда Зеленский поймет, насколько он зависим от нас".

Украина стала разменной монетой в игре титанов - Трамп хочет мира, но своего, с редкоземельными металлами, а Европа его не хочет. Она жаждет реванша над Россией, но дрожит без Вашингтона. Трамп тем временем попросил Путина быть посредником переговоров с Ираном. Белый дом изучил планы возможного снятия санкций с России. Венгрия заблокировала разработку нового пакета военной помощи ЕС Киеву на 20 млрд евро.

А что Зеленский? Он просится обратно в Овальный кабинет и готов подписать соглашение. Учитывая его недоговороспособность, все снова сделает Запад, буквально водя его за ручку.

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А еще Зеленский стал мемом в интернете. И, кажется, это единственная его победа. Пользователи придумали новое английское слово "Зеленскнуть" - проиграть все из-за своей глупости. Его выгнали из Белого дома, над ним смеется весь интернет, а его страна балансирует на грани катастрофы.

Украина, похоже, проиграла. Проиграла саму себя, и в этом состоит ее главная трагедия. Правда, процесс этот растянут во времени, и неизвестно, как долго все это будет происходить до заключения долгожданного мира.

США прекратили поставлять оружие в Украину. Что дальше? На кого заменят Зеленского. Какие западные компании могут вернуться в Россию. Почему сильные мира сего все чаще берут сыновей на важные политические встречи. Об этом и не только смотрите в "Трендах".

Фото: ТАСС

УкраинаСШАТрендыЗеленскийДональд Трамп