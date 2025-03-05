Евробюрократия считает, что правда - это болезнь. Мысль достойная самого Геббельса, и это не штука. Об этом говорят слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая своего рода заявила: "Мы будем решать, что вам думать".

Уже сегодня в ЕС блокируют СМИ, штрафуют за "неправильные" мнения. Осталось только ввести должность еврокомиссара по борьбе с инакомыслием. Урсула в 2023-м клялась, что Россия разбирает холодильники на запчасти для танков. А сегодня Запад вдруг признал, что РФ выпускает больше артиллерии, чем весь НАТО. Почему фон дер Ляйен боится собственных сказок? Да потому, что потом придется признать, что по вине таких, как она, цены на энергоносители бьют рекорды, мигранты терроризируют города, а промышленность переносят в США. Поэтому такие "вакцинаторы" от демократии говорят, что лучше запретить, чем опровергать. Это и есть ее "иммунитет" - не дать обществу даже шанса услышать альтернативу.

Урсула фон дер Ляйен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5665138-0616-40d1-abcc-e51de6663eaa/conversions/65314e27-0ba3-4e54-97e9-90491bd81f7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5665138-0616-40d1-abcc-e51de6663eaa/conversions/65314e27-0ba3-4e54-97e9-90491bd81f7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5665138-0616-40d1-abcc-e51de6663eaa/conversions/65314e27-0ba3-4e54-97e9-90491bd81f7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5665138-0616-40d1-abcc-e51de6663eaa/conversions/65314e27-0ba3-4e54-97e9-90491bd81f7b-xl-___webp_1920.webp 1920w Урсула фон дер Ляйен

Похоже, сегодня цензура - это действительно европейская ценность. Та самая Европа, которая десятилетиями поучала мир о свободе слова, теперь сама объявляет ее угрозой. Сейчас Урсула прививает Европе новую чуму - чуму коричневого цвета.

"Нам необходимо формировать иммунитет к манипуляциям информации. Важнее не опровергать ложные сведения, а подвергать их цензуре еще до того, как они достигнут аудитории. Исследования показали, что предварительное разоблачение гораздо успешнее разоблачения после, - заявила Урсула фон дер Ляйен. - Короче говоря, профилактика предпочтительнее лечения. Давайте представим, что информация - это вирус, и вместо того, чтобы лечить его, гораздо лучше и эффективнее сделать прививку. С цензурой работает тот же подход".

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