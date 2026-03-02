Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

ЮНЕСКО осудило атаку на начальную школу в иранском Минабе

Иранский Красный Полумесяц сообщает: в результате ударов Израиля и США по Ирану погибли 555 человек.

С жестким осуждением массового убийства иранских школьниц в Тегеране выступило ЮНЕСКО и назвало трагический инцидент в городе Минаб "вопиющим нарушением международного права".

По последним данным, жертвами бомбардировки местной женской школы стали 165 учениц. Еще 85 девочек получили ранения разной степени тяжести. Израильские и американские военные объявили, что проводят расследование причин трагедии.

Разделы:

В миреБлижний Восток

Теги:

жертвыЮНЕСКОИранатака