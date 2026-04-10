Южная Каролина охвачена эпидемией кори, угрожающей соседним штатам

В США распространяется эпидемия кори. Эпицентром стала Южная Каролина, здесь уже зарегистрирована первая тысяча случаев.

Привиты от кори в этом штате лишь 90 % детей. Вакцинация в целом по стране необязательна. За 2025 год в Штатах зафиксированы 48 очагов распространения кори, в нынешнем - уже 17.

Эпидемия грозит США утратой статуса страны, полностью победившей корь. При этом общий уровень вакцинации в стране снижается, что делает неизбежными будущие эпидемии.

